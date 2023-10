Atomkraft Risse an Kranbahnbalken im Atom-Zwischenlager - Statik okay Von dpa | 16.10.2023, 08:03 Uhr | Update vor 4 Min. Risse an Kranbahnbalken im Atom-Zwischenlager Foto: picture alliance / Stefan Sauer/ up-down up-down

Im Zwischenlager für radioaktiven Abfall in Lubmin sind an einem Bauteil Risse entdeckt worden. Die Statik ist nicht betroffen, aber der Betrieb des Krans in der Halle mit besonderen Behältern.