Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Unfall Riskantes Überholmanöver: Sportwagen-Totalschaden auf A24 Von dpa | 06.04.2023, 17:58 Uhr

Der Fahrer eines Sportwagens hat bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Autobahn 24 bei Zarrentin Glück gehabt und ist unverletzt geblieben. Der 46-Jährige habe ein vorausfahrendes Auto über den Standstreifen überholt und anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei in Ludwigslust am Donnerstag mit.