Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Pentz Rinderstall abgebrannt: Rinder verendet, hoher Schaden Von dpa | 13.07.2023, 14:19 Uhr

Bei einem Großfeuer in einem Rinderstall in Pentz (Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Dabei sollen am Donnerstag auch 22 Tiere getötet worden sein, die sich zu der Zeit in den Stall aufhielten, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg mitteilte. Das Feuer war am Vormittag aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen und zerstörte den Kuhstall völlig. Die Staatsanwaltschaft hat den Einsatz eines Brandgutachters angeordnet, der die Ursache für das Feuer herausfinden soll. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Löscheinsatz.