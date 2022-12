Über die Koordination von Hilfe in der Leitstelle sprechen Gesundheitsministerin Stefanie Drese (M), der Chef der Leitstelle Alexander Gabler (l.) und Schichtgruppenleiter Martin Selling. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Rettungsdienst im Dauerstress Hier klingelt das Telefon mehr als 300.000-mal Von Volker Bohlmann | 21.12.2022, 15:48 Uhr

Notruf 112 starten statt Hausarzt anrufen: Bei den Rettungsleitstellen in Mecklenburg-Vorpommern gehen die Hilferufe ein. Allein in Schwerin sind es jährlich mehr als 300.000 Anrufe. Über 24 Stunden an 365 Tagen ist die Fachexpertise der 40 Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle Westmecklenburg gefragt.