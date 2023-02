Symbolbild Foto: Stefan Sauer/dpa/Archiv up-down up-down Landesamt für Straßenbau und Verkehr Reparatur der Verkehrszeichentafel auf der Rügenbrücke Von Frank Liebetanz | 22.02.2023, 11:09 Uhr

In der vergangenen Woche ist eine alte Verkehrszeichentafel auf der Rügenbrücke ausgefallen. Am Mittwoch, 22. Februar, wird diese in der Zeit von 9 bis gegen 16 Uhr repariert.