Im kleinen Café in Schwerin, wo wir uns verabredet haben, bestellt Maritta Gierke Rührei und einen Pott schwarzen Kaffee. Es ist 11 Uhr. Sie hat Hunger. Zum Frühstückessen ist sie an diesem Morgen noch nicht gekommen.

Bis eben hat die 67-Jährige fleißig für andere Brötchen geschmiert, sie mit Salami, Schinken, Fleischsalat, Ei, Hackepeter und Käse belegt. Um kurz nach 6 Uhr fing sie in der Filiale der Bäckerei Schulz in Pampow mit der Arbeit an.

Ab in den Ofen. Maritta Gierke muss sich ranhalten. Bevor die Kunden in die Bäckerei in Pampow kommen, sollen die Brötchen fertig sein. Foto: Volker Bohlmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Guten Morgen! Guten Morgen! Maritta Gierke hat freundlich die Kunden begrüßt, ihnen Kaffee zum Mitnehmen in Pappbecher gegossen, frisch gebackene Brote und Kuchen über den Tresen gereicht. Und Extra-Wünsche entgegengenommen – 20 belegte Brötchen für Frau soundso aus dem Büro soundso. Geht klar.

Maritta Gierke schiebt sich einen Berg Rührei auf die Gabel. Hmm. Dann beißt sie vom Brötchen ab. Ein Schluck Kaffee hinterher. Jetzt ist sie so weit. Jetzt kann sie von ihrem Nebenjob und ihrem Leben erzählen, das in Warin bei Sternberg begann.

Nach dem Abi in Brüel studiert sie erst Pädagogik. Bricht dann ab und fängt 1978 im Schweriner Kabelwerk an, wo sie ihren Facharbeiter macht. Sie hat Talent, darf ein Fernstudium zur Maschinenbauingenieurin antreten. Frauensonderstudium hieß das damals.

Der Berufsweg von Maritta Gierke – vom Kabelwerk bis Callcenter

Bis 2002 arbeitet sie im Kabelwerk in der Konstruktion. Als es zu Einsparungen kommt, muss die Ingenieurin ihren Posten räumen. Sie versucht, sich über Wasser zu halten – mit Umschulungen, Praktika. Es gibt Augenblicke, da denkt sie an die Kollegen, die gleich nach der Wende vom Kabelwerk als Quereinsteiger in die Ministerien gewechselt sind. „Vielleicht hätte ich das auch machen sollen…“

Maritta Gierke findet zeitweise einen Job bei einer Zaunbaufirma in Stralendorf. Dann fängt sie 2010 beim Callcenter Sky an. Endlich wieder was Festes. Zehn Jahre wird sie dort im Kundencenter arbeiten.

Warum Maritta Gierke auch als Rentnerin arbeitet

2020 ist es Zeit, in Rente zu gehen. Doch bevor die Pampowerin das tut, sucht sie sich einen Minijob. „Meine Vorstellung war, dass ich gar nicht erst groß zu Hause herumsitze. Wer rastet, der rostet“, sagt sie. „Ich wollte erst gucken, ob das mit dem Jobben funktioniert und dann in Rente gehen.“

Extrawünsche kein Problem. Maritta Gierke aus Pampow schmiert auch fix mal ein Brötchen mit dem Lieblingsbelag. Foto: Volker Bohlmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Vorstellung, den Tag wie andere Senioren zu verbringen, löste bei Maritta Gierke Unruhestände aus. Tägliche Einkaufstouren zu Sonderangeboten, Ärztehopping, Kaffekränzchen. Nein danke!

Noch mehr schreckt sie der Gedanke ab, zu Hause den ganzen Tag auf der faulen Haut zu liegen. „Ich mag es nicht, stundenlang im Schlafanzug durch die Wohnung zu laufen und die Zeit zu vergammeln“, erzählt sie und nippt am Kaffeebecher.

Maritta Gierke braucht immer einen Plan oder ein Ziel für den Tag. Sie muss raus, unter die Leute. Dann fühlt sie sich am Abend gut, dann schläft sie am besten.

Rentner in MV wollen mit Nebenjob etwas Sinnvolles tun

Die 67-Jährige ist nicht die einzige Seniorin in MV, die sich aus diesem Grund einen Nebenjob zugelegt hat. Annett Jepp, Geschäftsstellenleiterin des Landesseniorenbeirats Mecklenburg-Vorpommern, hört das auch von anderen. Zwar würden sich viele Ruheständler einen Nebenjob zulegen, um ihre spärliche Rente aufzubessern, sagt sie. Doch die Lust, im Alter noch etwas Sinnvolles zu tun, sei ebenfalls Antrieb, sich einen Job zu suchen.

„Wir haben bei uns in der Geschäftsstelle auch gerade eine Minijobstelle mit einer Seniorin besetzt“, erzählt sie. „Es ging ihr nicht vorrangig ums Geld. Die Frau ist mit 63 in Rente gegangen und hat nach ein paar Monaten gemerkt, dass Haus, Hof und Enkel nicht genug sind.“

Jobbende Senioren sind in MV gefragt

Bevor die Seniorin den Job beim Landesseniorenbeirat antrat, hatte sie verschiedene Bewerbungen rausgeschickt. „Und erhielt mehrere Zusagen – egal ob im Verkauf oder im Büro“, erzählt Annett Jepp. Jobbende Rentner sind in der Arbeitswelt willkommen. Kein Wunder, wo überall über Fachkräftemangel geklagt wird.

Das hat auch Maritta Gierke bemerkt. Aus ihrem anfänglichen Minijob wurde ein Teilzeitjob mit 20 Stunden pro Woche. „Ich hab die Energie“, sagt sie und guckt gelassen. „Mir macht das ja Spaß. Manchmal spring ich sogar am Sonnabend ein.“

Maritta Gierke ärgert sich über Steuerklasse 6

Sie ärgert sich nur, dass so viele Backfilialen verkürzte Öffnungszeiten anbieten müssen, weil das Personal fehlt: „Es kann mir keiner erzählen, dass es keine Leute gibt. Da draußen sind doch genug.“

Maritta Gierke bekommt zwölf Euro Mindestlohn. Des Geldes wegen geht sie nicht jobben. Und eigentlich würde sie mit einem Minijob besser dastehen, denn da müsste sie keine Steuern zahlen. So aber hat sie die Steuerklasse 6. „Da bleibt nicht viel übrig“, stellt sie verärgert fest. „Die Steuerklasse 1 wäre perfekt. Dann hätten sicher viel mehr Rentner Lust auf einen Nebenjob.“

Die Pampowerin kann es sich durch ihren Nebenjob gut gehen lassen. Hier ist sie gerade in Schwerin unterwegs. Foto: Volker Bohlmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Aber natürlich freut sich die Pampowerin über das verdiente Geld. „Ich brauch nicht auf jeden Cent zu achten. Ich kann davon zu meiner Tochter nach Bad Kreuznach fahren und da gleich Urlaub im Weinanbaugebiet machen.“

Und Maritta Gierke gönnt sich schöne Abende. „Ich geh in Schwerin gern zu Rum- und Whisky-Verkostungen. Das sind tolle Runden.“ Ab und an pafft sie dann auch mal eine Zigarre. Nur so aus Spaß.

Mehr Informationen: Zur Serie Alltagshelden größer als Größer als Zeichen Diese Helden kämpfen nicht gegen Superschurken. Sie heißen nicht Batman, Wonder Woman oder Spiderman, sondern Müller, Meier, Schmidt… Und sie meistern tagtäglich ganz reale Probleme. Manche nachts, manche früh am Morgen. Einige tragen große Verantwortung, andere kümmern sich rührend um die Kollegen. Die meisten von ihnen merken nicht einmal, dass sie die Welt mit ihrem Tun ein bisschen besser machen. Viel zu selten rückt sie jemand ins verdiente Licht. In dieser Serie ist das anders. Hier kommen Alltagsheldinnen und Alltagshelden zu Wort. Schnallen Sie sich an. Die nächsten Monate werden heldenhaft.

Ansonsten sind ihre die Tage gut ausgefüllt. Nach der Arbeit bei der Bäckerei Schulz eilt sie nach Zuhause. Dann trinkt sie ein Käffchen, macht sich Mittag, relaxt ein bisschen. Aber nicht zu lange. „Meine Mutter muss auch noch betuttelt werden“, sagt sie. „Die besuche ich in ihrer Seniorenwohnanlage.“

Enkelinnen zum Volleyball bringen

An anderen Tagen holt sie ihre beiden Enkelinnen von der Schule ab oder fährt sie zum Volleyball-Training. „Früher hab ich auch jahrelang Volleyball gespielt“, erzählt sie und trinkt ihren Kaffee aus.

Eigentlich, stellt Maritta Gierke plötzlich fest, sei die Woche einfach zu kurz. „Da bleibt ja gar nicht viel Zeit übrig für Hobbys.“ Doch weniger arbeiten? Sie schüttelt energisch den Kopf. Im Job will sie auf keinen Fall kürzer treten. „Nein, nein. Ich mach das, so lange ich lustig bin.“