Rettungsdienst Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Torgelow Rentnerin fährt Auto gegen Baum: Schwer verletzt Von dpa | 08.11.2022, 17:02 Uhr

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 32 bei Torgelow (Vorpommern-Greifswald) ist am Dienstag eine 73-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war der Wagen der Rentnerin nach links von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Die eingeklemmte 73-jährige wurde von Rettern geborgen und kam per Hubschrauber in eine Klinik. Die Straße, die nach Eggesin und Ueckermünde führt, wurde wegen der Rettungsmaßnahmen und zur Bergung des zerstörten Fahrzeugs zwei Stunden gesperrt. Die Unfallursache sei unklar.