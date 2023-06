Betrug Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Sassnitz Rentner auf Rügen verliert viel Geld durch Bitcoin-Trick Von dpa | 07.06.2023, 14:52 Uhr

Ein Rentner aus Sassnitz (Vorpommern-Rügen) hat mehr als 15.000 Euro an Trickbetrüger verloren. Der 73-jährige Mann wurde von Unbekannten mit dem sogenannten Bitcoin-Trick hereingelegt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Stralsund sagte. Über mehrere Wochen hinweg wurde dem Geschädigten von Anrufern erzählt, er habe vor längerer Zeit via Internet ein Konto in dieser Kryptowährung angelegt. Daraus seien inzwischen mehr als 100.000 Euro geworden. Der Mann müsse „nur noch eine Sicherheitsleistung“ überweisen, dann werde das Geld ausgezahlt.