Schwerin
Von dpa | 23.05.2022, 08:49 Uhr

In Schwerin haben nach Angaben der Polizei Reifenstecher über Wochen gezielt Autos von ukrainischen Fahrzeughaltern attackiert. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, sind vor allem Autobesitzer im Stadtteil Großer Dreesch betroffen. Die Serie von zerstochenen Autoreifen dauere seit Ende März an. Im Mai soll die Zahl der Verdachtsfälle noch einmal deutlich gestiegen sein. Der Staatsschutz wird in die Ermittlungen einbezogen.