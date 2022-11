Christian Pegel Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Regierung spricht über Höhe der Infrastrukturpauschale Von dpa | 10.11.2022, 13:04 Uhr

Über die künftige Höhe der den Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern gewährten Infrastrukturpauschale ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Innenminister Christian Pegel (SPD) zeigte sich am Donnerstag im Landtag in Schwerin dazu bereit, über die bevorstehende Mittelkürzung noch einmal zu reden. „Wir gehen ergebnisoffen in die Diskussion“, sagte Pegel mit Blick auf den für Ende November geplanten Kommunalgipfel. Doch erwarte er angesichts der aktuell schwierigen Finanzlage auch Kompromissbereitschaft der Kommunen.