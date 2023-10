Innere Sicherheit Regierung plant erweiterten Schutz jüdischer Einrichtungen Von dpa | 09.10.2023, 17:44 Uhr | Update vor 1 Std. Bundestag Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down

Die Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern sollen bei der Ausübung ihrer Religion und bei Zusammenkünften noch besser vor möglichen Übergriffen geschützt werden. Die für die Zusammenarbeit mit Glaubensgemeinschaften zuständige Kulturministerin Bettina Martin (SPD) und der Beauftragte für jüdisches Leben, Nikolaus Voss, wollen die Pläne dafür am Dienstag (13.00 Uhr) in Schwerin vorstellen.