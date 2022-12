Bettina Martin Foto: Frank Hormann/dpa/Archiv up-down up-down Kulturpolitik Regierung beruft neuen Landeskulturrat Von dpa | 06.12.2022, 18:12 Uhr

Ein achtköpfiger Landeskulturrat wird Kulturministerin Bettina Martin (SPD) bei wichtigen Entscheidungen in Kultur und Kunst Mecklenburg-Vorpommerns zur Seite stehen. Wie das Ministerium mitteilte, beschloss die Landesregierung auf ihrer Sitzung am Dienstag die Neubesetzung des Expertengremiums, dessen Wirken jeweils an die Legislaturperiode des Landtages gekoppelt ist. In der vorigen Wahlperiode war der Kulturrat maßgeblich an der Entwicklung der Kulturpolitischen Leitlinien des Landes beteiligt.