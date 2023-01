FFP2-Maske Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Landespolitik Regierung ändert Corona-Verordnung und berät über Finanzen Von dpa | 17.01.2023, 01:48 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern ändert seine Corona-Landesverordnung. Auf ihrer Sitzung am heutigen Tag (11.00 Uhr) will die Landesregierung das Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in der Verordnung fixieren. Wie bereits in der Vorwoche angekündigt worden war, soll die Schutzmaßnahme zum 2. Februar nicht nur in Fernzügen, sondern auch in Regionalbahnen, Straßenbahnen und Bussen auslaufen. Als Gründe wurden sinkende Fallzahlen und ein spürbarer Rückgang schwerer Corona-Krankheitsverläufe genannt.