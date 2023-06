Wahl-Duell der Bürgermeisterkandidaten: Rico Badenschier vs. Leif-Erik Holm Foto: Jens Büttner up-down up-down OB-Wahl in Schwerin Am Sonntag gilt es: Rico Badenschier vs. Leif-Erik Holm Von Max-Stefan Koslik | 16.06.2023, 17:05 Uhr

Erstmals steht ein AfD-Politiker in einer deutschen Landeshauptstadt in der OB-Stichwahl. Vor der Abstimmung am Sonntag setzen der Schweriner Amtsinhaber Rico Badenschier (SPD) und sein Herausforderer Leif-Erik Holm auf Abgrenzung - vor allem beim Thema Migration.