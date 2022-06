Im Garten von Silke Burmeister in Steffenhagen (Landkreis Rostock) blühen die Sommerblumen im Juni bereits in voller Pracht. Foto: Thomas Häntzschel/dpa FOTO: Thomas Häntzschel Natur Reger Andrang bei der Aktion „Offene Gärten in MV“ Von dpa | 12.06.2022, 14:50 Uhr

Sich in fremden Gärten herumtreiben? Am Wochenende war das im Nordosten problemlos möglich. Die Aktion „Offene Gärten in MV“ erfreut sich laut Veranstaltern wachsender Beliebtheit.