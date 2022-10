Regenwetter Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Regenfreier Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern erwartet Von dpa | 18.10.2022, 07:49 Uhr

Auf einen regenfreien und am Abend teils heiteren Tag können sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern heute freuen. Der Vormittag bleibt laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes zunächst noch bedeckt, zum Nachmittag hin lockert es sich jedoch bei milden Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad auf. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus Südwest bis West, zwischen Darß und Rügen am Nachmittag vorübergehend auch frisch aus Westen. Die Nacht zum Mittwoch wird überwiegend wolkig und bleibt meist trocken bei Temperaturen von 5 bis 8 Grad. Am Meer sinken die Temperaturen auf 9 bis 12 Grad und es kommt zu vereinzelten Schauern