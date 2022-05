ARCHIV - Regentropfen liegen auf Blättern einer Pflanze. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild FOTO: Roberto Pfeil Wetter Regen, Wolken und Sonne in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 17.05.2022, 07:38 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern erwarten Meteorologen in den kommenden Tagen einen Mix aus Regen, Wolken und Sonne. Am Dienstag regnet es in Westmecklenburg gebietsweise schauerartig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Ansonsten ist es stark bewölkt und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 22 Grad.