Ein Schild mit der Aufschrift «Schütz den Wald vor Brandgefahr» hängt in einem Wald an einem Waldweg. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Umwelt Regen lässt Waldbrandgefahr im Nordosten kräftig sinken Von dpa | 04.07.2022, 07:37 Uhr

Ergiebiger Regen hat am Wochenende die Brandgefahr in den Wäldern und auf den Feldern Mecklenburg-Vorpommerns stark sinken lassen. Wie die Landesforstanstalt in Malchin (Mecklenburgischen Seenplatte) am Montag mitteilte, gilt derzeit nur noch im Forstamt Sandhof bei Parchim Stufe drei von insgesamt fünf Gefahrenstufen. Dies betrifft vor allem die Nossentiner-Schwinzer Heide (Ludwigslust-Parchim) und südliche Teile des Landkreises Rostock.