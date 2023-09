Ludwigslust-Parchim Regen bringt schnellen Autofahrer ins Schleudern Von dpa | 12.09.2023, 15:50 Uhr | Update vor 12 Min. Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Starker Regen hat einen Autofahrer auf der Autobahn 24 Hamburg-Berlin derart überrascht, dass er bei Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) mit dem Wagen verunglückte. Durch Aquaplaning in Folge zu hoher Geschwindigkeit kam der Wagen aus Hamburg am Dienstagmorgen ins Schleudern, nach rechts von der Autobahn ab und prallte gegen einen Zaun, wie die Polizei mitteilte. Der 58-Jährige wurde eingeklemmt. Er wurde aus dem Auto herausgeholt und schwer verletzt per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Autofahrer mussten in Fahrtrichtung Berlin bis Mittag zeitweise Behinderungen in Kauf nehmen.