Die Deutsche ReGas hat mit der „Transgas Power“ ihr zweites Regasifizierungsschiff (FSRU) gechartert. Das teilte das in Lubmin ansässige Unternehmen am Freitag mit. Das Spezialschiff wird für den Betrieb des umstrittenen LNG-Terminals vor Rügen benötigt. Wie die „Neptune“ soll es später Flüssigerdgas (LNG) aufnehmen, wieder in den gasförmigen Zustand bringen und über die Anbindungsleitung ins Gasnetz einspeisen.

Noch im Winter 2023/24 soll es am Liegeplatz 12 im Industriehafen Mukran festmachen und seine Arbeit aufnehmen. Bis dahin wird die „Transgas Power“ weiterverchartert und als LNG-Carrier eingesetzt. Ihre erste LNG-Lieferung ist bereits auf dem Weg in die Ostsee und wird Ende kommender Woche am LNG-Terminal in Lubmin erwartet.

Arbeiten an Leitung mussten unterbrochen werden

Die Arbeiten der Anbindungsleitung für das Rügener Flüssigerdgas-Terminal mussten derweil unterbrochen werden. Grund ist eine Sturmwarnung für die Ostsee. Derzeit ist etwa die halbe Unterwasserleitung verlegt worden.

Der Hafen gehört zu zehn Prozent dem Land MV und zu 90 Prozent der Stadt Sassnitz. Wirtschaftlich läuft er nicht optimal. Kritiker sprechen von nicht benötigten Überkapazitäten und Risiken für die Umwelt sowie den Tourismus in der Region. Erst kürzlich waren Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in einer von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) beauftragten Studie zu dem Ergebnis gekommen, es gebe „weder energiewirtschaftliche noch industriepolitische Argumente“ für das Terminal.

ReGas sieht „Stabilisierung der Versorgungssicherheit“

Die ReGas hält an dem Vorhaben unbeirrt fest. „Mit der Übernahme der ,Transgas Power‘ gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur Realisierung des Energie-Terminals in Mukran“, sagt Ingo Wagner, Geschäftsführer der Deutschen ReGas. „Damit können wir das erst zwei Jahre alte Spezialschiff bereits jetzt zur Stabilisierung der Versorgungssicherheit für Erdgas einsetzen.“

Das Schiff fährt unter maltesischer Flagge und wurde erst 2021 gebaut. Es kann 174.000 Kubikmeter Flüssigerdgas (LNG) transportieren und verfügt über eine Regasifizierungskapazität von bis zu 7,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr. Bis es so weit ist, gehen die Proteste auf der Insel weiter.