Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle Rechtsmediziner sollen Todesumstände von Baby klären Von dpa | 01.11.2022, 07:13 Uhr

Vier Tage nach dem Fund eines toten Säuglings in Schwerin sollen Rechtsmediziner die genaue Todesursache des kleinen Mädchens klären. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet. Der Leichnam des Kindes war am frühen Freitagmorgen von einem Anwohner im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Schwerin gefunden und die Behörden alarmiert worden. Nach ersten Ermittlungen soll das Mädchen unmittelbar nach der Geburt noch gelebt haben.