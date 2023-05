Polizei Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Rechte Chatgruppe: Durchsuchungen im Norden und Thüringen Von dpa | 24.05.2023, 19:00 Uhr

Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern hat aufgrund von rechtsextremen Beiträgen in einer Chatgruppe am Mittwoch drei Durchsuchungen durchgeführt. Auf Basis von Beschlüssen der Staatsanwaltschaften in Rostock und Schwerin seien Objekte in den Kreisen Rostock, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim durchsucht worden, aber auch die aktuellen Wohnorte der beiden Hauptverdächtigen in Thüringen, teilten die Behörden in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Mittwoch mit.