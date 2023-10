Bahn Reaktivierung der Bahn-Südanbindung von Usedom geplant Von dpa | 18.10.2023, 20:02 Uhr | Update vor 56 Min. Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Wiederaufbau der südlichen Zuganbindung der Insel Usedom über die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Karniner Brücke soll in das Bundesschienenwege-Ausbaugesetz aufgenommen werden. Das teilten die Bundestagsabgeordneten Claudia Müller (Grüne) und Erik von Malottki (SPD) am Mittwoch nach einer Sitzung des Verkehrsausschusses in Berlin mit. Die Abstimmung dazu finde am Freitag im Bundestag statt.