Bahn RB17: Zwei Tage Expressbusse: Ab Samstag Normalbetrieb Von dpa | 15.09.2022, 13:41 Uhr

Nach zwei Monaten erheblicher Zugausfälle gibt es auf der Linie RB17 Wismar-Schwerin-Ludwigslust ab Samstag wieder Normalverkehr. Dies kündigte die DB Regio am Donnerstag an. Der Stundentakt auf der Strecke soll dann wieder gewährleistet sein. An diesem Donnerstag und Freitag verkehrten für die täglich neun ausfallenden Verbindungen Expressbusse zwischen Ludwigslust und Schwerin, sagte eine Bahnsprecherin auf Anfrage. Bisher sei solch ein Ersatzangebot aufgrund zu geringer Kapazitäten von Busanbietern nicht möglich gewesen.