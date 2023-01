Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Randalierer öffnen Straßengully und werfen Fenster ein Von dpa | 23.01.2023, 10:35 Uhr

Randalierer haben am Wochenende in Stralsund Autofahrern eine gefährliche Falle gestellt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurde in der Nacht zu Sonntag im Ortsteil Stadtkoppel ein Gullyschacht geöffnet. Mit dem schweren Deckel warfen die Unbekannten eine Fensterfront eines nahe Sportlerheimes ein. Ein Autofahrer musste bei Dunkelheit stark bremsen und konnte dem Schacht gerade noch ausweichen, bevor er den Fall der Polizei meldete. Gegen die Verursacher wird nun wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.