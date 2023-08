Aufgrund von Bürgerhinweisen hat die Bundespolizei in 24 Stunden neun unerlaubt eingereiste Personen ermittelt. Am Montag erwischten Kräfte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk fünf Syrer in Ramin. Die Syrer hatten der Polizei zufolge keine Dokumente, die den Aufenthalt in Deutschland berechtigen. Nach eigenen Angaben kamen sie über die Balkanroute - Türkei, Serbien, Ungarn, Slowakei, Polen - nach Deutschland. Die fünf Personen wurden zur Dienststelle gebracht. Die Suche nach möglichen Schleusern blieb ergebnislos, die Personen suchten Schutz. Sie kamen in die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz.

Am Dienstag griffen Beamte der Bundespolizei auf der A11 vier weitere unerlaubt Eingereiste auf. Eine Person wies sich mit einem syrischen Reisepass aus - allerdings ohne den erforderlichen Aufenthaltstitel für Deutschland. Die anderen drei hatten keine Ausweise und gaben zunächst an, ebenfalls Syrer zu sein. Der Syrer erklärte in Englisch, dass die Reiseroute von Syrien über die Belarus-Route - Russland, Lettland, Litauen und Polen - nach Deutschland führte. Nach seinen Angaben kamen sie mit einem Auto zur polnischen Grenze. Die Personen seien kurz vor der Grenze abgesetzt worden und dann zu Fuß weiter gegangen. Inzwischen ergaben Vernehmungen, dass es sich neben dem Syrier um einen Iraker sowie einen Vater unbekannter Herkunft mit neunjähriger Tochter handelt. Auch sie würden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet, so die Polizei.