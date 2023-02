Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Räuber schießt mit Schreckschusswaffe ins Gesicht Von dpa | 15.02.2023, 12:19 Uhr

Die Kriminalpolizei in Rostock hat einen Tatverdächtigen im Fall eines Raubes gefasst, bei dem ein 19-Jähriger durch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe im Gesicht verletzt wurde. Tatverdächtig ist ein 22 Jahre alter Mann aus Rostock, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte. Das zuständige Amtsgericht erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubes. Der Vorfall geschah am 31. Januar im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen.