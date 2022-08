Tote Fische wurden nun auch bei Wismar gefunden. FOTO: (c)Volker_Bohlmann up-down up-down Wasserschutzpolizei ermittelt Rätselhaftes Fischsterben bei Wismar Von dpa | 19.08.2022, 23:00 Uhr

Nach dem massiven Fischsterben in der Oder wurden am Freitag auch zahlreiche tote Fische in einem Zufluss des Wallensteingrabens gefunden.