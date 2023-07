„Tungsten Love“ Trauring Foto: Polizei Stralsund up-down up-down Wohnhausscheibe zerstört Rätselhafter Ring-Fall auf Rügen Von Winfried Wagner/dpa | 28.07.2023, 09:55 Uhr

Bereits am Samstag gegen 21:35 Uhr wurde in der Dr.-Osten-Straße in Altenkirchen auf Rügen mittels eines mutmaßlich geworfenen Ringes ein Terrassenfenster erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.