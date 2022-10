Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Radfahrerin in Neubrandenburg von Auto erfasst und verletzt Von dpa | 23.10.2022, 12:14 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 71 Jahre alte Radfahrerin in Neubrandenburg verletzt worden. Der Polizei zufolge war sie am Sonntagmorgen auf einem Radweg unterwegs gewesen, als ein 46 Jahre alter Autofahrer sie mit seinem Wagen erfasste. Nach ersten Erkenntnissen soll er dabei die Vorfahrt der Frau missachtet haben. Die 71-Jährige wurde an der Schulter verletzt und in eine Klinik gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte. Angaben zur Schwere ihrer Verletzung gab es zunächst nicht.