Unfall Radfahrerin beim Abbiegen angefahren und schwer verletzt Von dpa | 20.10.2022, 21:25 Uhr

Ein Autofahrer hat in Waren an der Müritz beim Rechtsabbiegen eine Radfahrerin neben sich erfasst und schwer verletzt. Die Frau wollte die Kreuzung am Donnerstagmittag auf dem Radweg neben der Fahrbahn geradeaus überqueren, wie die Polizei mitteilte. Die 79-Jährige sei beim Zusammenprall gestürzt und mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.