Rostock Radfahrerin bei Unfall mit anderem Radler schwer verletzt Von dpa | 09.05.2023, 14:13 Uhr

In Rostock ist eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem anderen Radler schwer verletzt worden. Die 48-Jährige war am Montagabend in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt neben dem Radfahrer gefahren, als es zu einer Berührung kam, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beide stürzten demnach. Die Frau musste laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden.