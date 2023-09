Rostock Radfahrer verfolgt Betrügerin und bringt Beute zurück Von dpa | 21.09.2023, 15:57 Uhr | Update vor 6 Min. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein couragierter Radfahrer hat in Rostock eine Betrügerin verfolgt und dem Betrugsopfer die abgenommenen Wertsachen zurückgebracht. Eine 65-jährige Rostockerin sei am Mittwoch per Telefon über den vermeintlichen Verkehrsunfall einer engen Freundin informierte worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Frau sei mitgeteilt worden, die Freundin säße in Haft und benötige eine Kaution.