Vorpommern-Rügen Radfahrer schwer verletzt nach Verkehrsunfall auf Rügen Von dpa | 01.03.2023, 07:08 Uhr

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Dranske auf Rügen schwer verletzt word en. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr ein 38-jähriger Autofahrer hinter dem Fahrradfahrer, habe diesen aber laut eigener Aussage wegen der tief stehenden Sonne nicht sehen können. Der Autofahrer sei dem 71-jährigen Radfahrer hinten aufgefahren, wodurch der Mann gestürzt sei und schwere Verletzungen erlitten habe. Der Verletzte wurde laut Polizei mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden werde auf circa 2600 Euro geschätzt.