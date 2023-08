Verkehr Radfahrer prallen mit Köpfen zusammen: Zwei Verletzte Von dpa | 10.08.2023, 11:21 Uhr Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Verkehrsunfall in Schwerin sind zwei Radfahrer frontal mit den Köpfen zusammengestoßen und verletzt worden. Die ungewöhnliche Frontalkollision ereignete sich am Mittwoch in einer Straßenkurve im Stadtteil Krebsförden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die 65 und 72 Jahre alten Schweriner waren in entgegengesetzter Richtung auf der unbefestigten Straße im Süden von Schwerin unterwegs. Sie kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Unfallursache wird noch ermittelt. Die Unfallfahrer sollen mit herkömmlichen Rädern unterwegs gewesen sein, an denen kein Schaden entstand. Unklar sei, ob sie Fahrradhelme getragen haben.