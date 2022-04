ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Vorpommern-Greifswald Radfahrer mit knapp zwei Promille von Polizei erwischt Von dpa | 30.04.2022, 08:35 Uhr

Wegen auffallender Schlangenlinien haben Polizeibeamte einen 49-Jährigen Radfahrer in Anklam gestoppt. Bei der Kontrolle am Freitagabend stellten sie „Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch“ bei dem Mann fest, wie es in einer Mitteilung hieß. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 1,99 Promille ergeben. Gegen den Radler wurde daraufhin Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.