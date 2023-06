Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Radfahrer mit 3,8 Promille gestoppt Von dpa | 20.06.2023, 12:28 Uhr

Einen sturzbetrunkenen Fahrradfahrer hat die Polizei in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestoppt. Der 41-Jährige sei in Schlangenlinien gefahren und habe erhebliche körperliche und geistige Ausfallerscheinungen gehabt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Deshalb hätten die Beamten ihn nach der Blutprobenentnahme am Montagabend direkt nach Hause gebracht. Sein Atemalkoholwert habe bei 3,8 Promille gelegen. Gegen den Mann sei Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden.