Ludwigslust-Parchim Radanhänger stürzt in Graben: Zweijährige in Lebensgefahr Von dpa | 18.09.2023, 09:44 Uhr | Update vor 9 Min.

Ein zweijähriges Mädchen ist in einem Kinder-Radanhänger in einen Graben gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherige Erkenntnissen war die Großmutter des Mädchens bereits am 10. September mit dem Rad einen Radweg entlang gefahren, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Dabei habe sich der Anhänger, in dem das Kind saß, bei Bandenitz (Ludwigslust-Parchim) vermutlich gelöst und sei eine Böschung hinab in einen Wassergraben gerollt. Zuvor hatte der private Rundfunksender Ostseewelle Mecklenburg-Vorpommern (Montag) berichtet.