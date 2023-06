Das Schloss in Mirow: Sophie Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, die spätere englische Königin Queen Charlotte (1744-1818), wurde in Mirow geboren und lebte hier die ersten 17 Jahre ihres Lebens bis zu ihrer Hochzeit mit dem englischen König George III. (1738-1820). Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Woher Queen Charlotte kommt: Mirow hofft auf Schub durch „Bridgerton“-Serie auf Netflix Von Iris Leithold/dpa | 26.06.2023, 06:35 Uhr

Dank einer Netflix-Serie erlebt die englische Queen Charlotte derzeit ein Revival – gut 200 Jahre nach ihrem Tod. Was ist wahr an der Film-Story? Eine Spurensuche an der Mecklenburgischen Seenplatte, wo die spätere Queen geboren wurde und aufwuchs.