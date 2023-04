Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Quadfahrer wird bei Zusammenstoß mit Reh schwer verletzt Von dpa | 30.04.2023, 10:32 Uhr

Ein 28-jähriger Quadfahrer ist bei einem Unfall zwischen Ivenack und Ritzerow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Er stieß am Sonntagmorgen mit einem Reh zusammen und prallte danach gegen einen Baum. Anschließend geriet sein Quad in Brand, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, Lebensgefahr besteht aber nicht.