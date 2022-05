Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Unfall Quadfahrer stürzt auf Feldweg und verletzt sich schwer Von dpa | 11.05.2022, 06:36 Uhr

Ein Quadfahrer ist am Dienstagabend auf einem Feldweg zwischen den Ortschaften Mühlenhagen und Klatzow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verunglückt. Der 40-Jährige kam nach Angaben der Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Unfallursache sei noch unklar. Am Quad entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.