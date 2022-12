Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Langericht Schwerin Prozessbeginn um Verkauf gestohlener Autoteile für 190.000 Von dpa | 22.12.2022, 01:33 Uhr

Weil sie gestohlene Autoteile für 190 000 Euro verkauft haben sollen, stehen von heute an zwei Männer vor dem Landgericht Schwerin. Sie sind wegen gewerbsmäßiger Hehlerei angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft den 52 beziehungsweise 33 Jahre alten Männern vor, in 190 Fällen gestohlene Autoteile über ein Portal im Internet verkauft zu haben. Die Motoren und Getriebe sollen sie demnach vorher günstig von polnischen Verkäufern erworben haben. Sie stammen den Ermittlern zufolge aus Fahrzeugen, die in verschiedenen europäischen Ländern als gestohlen gemeldet worden waren - unter anderem in Frankreich, Italien, Deutschland und Schweden.