Vorpommern-Rügen Prozess wegen versuchten Mordes an Ex-Frau beginnt Von dpa | 12.05.2023, 19:16 Uhr

Nach dem Angriff auf eine 42-Jährige im Dezember 2022 in Bad Sülze (Vorpommern-Rügen) muss sich ihr Ex-Mann unter anderem wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Wie das Landgericht Stralsund am Freitag mitteilte, wirft die Staatsanwaltschaft dem 46-Jährigen die versuchte Tötung der Frau mit einem Ladekabel vor. Das Paar lebte zur Tatzeit in Trennung.