Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes beginnt Von dpa | 16.08.2022, 03:18 Uhr

Am 7. Februar 2022 wurde in Neubrandenburg ein 30-Jähriger so brutal misshandelt, dass er elf Tage später starb. Nun beginnt der Prozess gegen zwei Tatverdächtige. Ihr Motiv soll eine „Ehrverletzung“ gewesen sein.