Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Prozess wegen Erkrankung eines Schöffen neu begonnen Von dpa | 13.04.2023, 14:17 Uhr

Am Landgericht in Schwerin ist am Donnerstag der Prozess um den mutmaßlichen gemeinschaftlichen sexuellen Missbrauch eines anfangs elfjährigen Mädchens neu begonnen worden. Angeklagt sind die 36 Jahre alte Mutter und ein befreundetes etwa gleichaltriges Ehepaar aus der Region Hagenow. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf schweren sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen, besonders schwere Vergewaltigung und Herstellung kinderpornografischer Inhalte.