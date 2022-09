Gericht Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Prozess um millionenschweren Steuerbetrug beginnt Von dpa | 15.09.2022, 01:49 Uhr

Am Landgericht Rostock beginnt am Donnerstag der Prozess wegen millionenschweren Umsatzsteuerbetrugs gegen zwei Männer. Der Anklage nach sollen die beiden 65- und 63-jährigen Angeklagten zwischen November 2012 und Oktober 2014 als Geschäftsführer und Prokurist der Oil Trading Rostock GmbH Kraftstoffe über Scheinfirmen an Dritte verkauft haben.