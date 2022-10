Justiz Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Prozess um Macheten-Attacke auf Nachbarn gestartet Von dpa | 18.10.2022, 13:54 Uhr

Vor dem Landgericht Neubrandenburg hat am Dienstag ein Prozess gegen einen Rentner begonnen, der seinen Nachbarn mit einer Machete attackiert und schwer verletzt haben soll. Zum Prozessauftakt räumte der Angeklagte die Attacke mit dem großen Messer am 10. Mai in Bartow (Mecklenburgische Seenplatte) ein. Er habe sich aber seinerseits damit nur gegen einen Angriff des 36-jährigen Nachbarn auf ihn wehren wollen.