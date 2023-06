Justizzentrum Neubrandenburg Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Prozess um Kindesmissbrauch in Neubrandenburg verzögert sich Von dpa | 28.06.2023, 12:32 Uhr

Der Prozess gegen einen Mann wegen sexuellen Kindesmissbrauchs in mehr als 50 Fällen am Landgericht Neubrandenburg verzögert sich um zwei Monate. Weil ein Zeuge erst später angehört werden kann, kann das Verfahren gegen den 48-Jährigen frühestens am 28. August abgeschlossen werden, sagte ein Sprecher des Landgerichtes am Mittwoch, als der Prozess eigentlich schon zu Ende gehen sollte. Wegen der schutzwürdigen Interessen der mutmaßlich Geschädigten und des Angeklagten hatte das Landgericht die Öffentlichkeit zu Prozessbeginn ausgeschlossen.