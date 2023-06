Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Groß Strömkendorf Prozess um Flüchtlingsheim-Brand geht weiter Von dpa | 30.06.2023, 00:33 Uhr

Am Landgericht Schwerin wird am Freitag (9.30 Uhr) der Prozess um den Brand der Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf bei Wismar fortgesetzt. Angeklagt ist ein 32-jähriger Feuerwehrmann. Er soll für mehrere Brände in der Region verantwortlich sein, darunter auch das verheerende Feuer im ehemaligen Hotel „Schäfereck“ vom 19. Oktober 2022. Dort waren zur Brandzeit 14 Flüchtlinge untergebracht, die unverletzt blieben.