19.01.2023, 01:17 Uhr
Prozess um Dreifachmord in Rövershagen wird fortgesetzt

Das Landgericht Rostock setzt am Donnerstag (9.30 Uhr) den Prozess gegen einen des dreifachen Mordes angeklagten 27-Jährigen fort. Er soll im Februar vorigen Jahres in Rövershagen seine Eltern und seine Schwester getötet haben. Seit der Eröffnung der Verhandlung am 15. November 2022 schweigt der Angeklagte vor Gericht.